Wenn das keine sportliche Herausforderung ist: Am Sonntag, 19. Juni, fällt auf dem Stuckenberg der Startschuss zum ersten Herforder Turmlauf. Auf ganz Hartgesottene wartet die 1000-Stufen-Challenge.

Die Strecke für den Turmlauf ist zwar „nur“ vier Kilometer lang, hat es in Sachen Steigung aber in sich. Sie führt vom Bismarckturm zum Hotel Waldesrand und von dort wieder zurück zum Ausgangspunkt. Veranstalter sind die Turngemeinde Herford und der Freundeskreis Herforder Bismarckturm, der am Tag des ersten Turmlaufs auch zum Mittsommerfest auf dem Stuckenberg einlädt.