Wettbewerb: Herforder baut für Hamburgs Miniaturwunderland

DMAX-Sendung „Die Modellbauer - Das Wunderland-Duell“ am 8. Oktober

Herford

Das Miniaturwunderland in Hamburg ist ein Besuchermagnet. Carsten Nentwig aus Herford hat nun die Chance gehabt, sich in der kleinen Welt der Modelleisenbahnen zu verewigen - mit einem eigenen Modell. Er hat an einer Produktion des Fernsehsenders DMAX teilgenommen. Nun wird die Sendung ausgestrahlt.

Von Angelina Zander