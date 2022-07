Wie Herford mit der drohenden Gasknappheit umgeht

Die Wassertemperatur in den Freibädern herunterzusetzen, wird in Herford derzeit nicht überlegt. Im Ernstfall stehen die Bäder aber oben auf der Abschaltliste.

Wie können Städte, Unternehmen und Privathaushalte Gas sparen? Diese Frage stellt sich zurzeit angesichts einer drohenden Gasknappheit. Einige Städte ergreifen daher Sofortmaßnahmen. So haben die Stadtwerke Vlotho beschlossen, die Wassertemperatur im Freibad um ein Grad zu senken. In Düsseldorf sollen in Rathaus und Museen die Klimaanlagen wärmer eingestellt werden. Und in Herford?