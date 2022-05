Wie sicher fühlen sich die Landtagskandidaten?

Statistisch gesehen leben die Menschen im Kreis Herford relativ sicher. Dennoch gibt es immer wieder Forderungen nach mehr Polizeipräsenz in den neun Städten und Gemeinden des Kreisgebiets. Wie steht es um die Personalbeschaffenheit und Ausrüstung bei der Polizei, wie können Beamte besser vor Übergriffen geschützt werden, welche Unterstützung kann Politik bieten?

Philip Kleineberg (CDU): Noch nie war NRW so sicher wie heute! Die niedrigste Zahl an Straftaten seit 1985 sind kein Zufall, sondern das Ergebnis des entschlossenen Vorgehens der Sicherheitskräfte und von Innenminister Herbert Reul. Die Null-Toleranz-Strategie wird fortgesetzt und mit absoluter Konsequenz gegen kriminelle Clans und Straftäter vorgegangen. Hierfür wird die Ausstattung der Polizei weiter verbessert und es werden jährlich 3.000 Polizisten ausgebildet.

CDU-Kandidat Philip Kleineberg ist 35 Jahre alt, verheiratet, von Beruf Betriebswirt und er wohnt in Enger. Foto:

Christian Dahm (SPD): Wir alle wollen uns in unserem Kreis sicher fühlen. Wir stehen deshalb für eine Innenpolitik, in der Polizei und Ordnungsamt vor Ort sichtbar und ansprechbar sind. Corona-Pandemie, Montagsspaziergänge und aktuell der Ukraine-Krieg stellen unsere Polizeikräfte vor extreme Herausforderungen. Zurzeit haben wir im Kreis Herford 50 Polizeistellen weniger als im Jahr 2000. Hier muss eine neugewählte Landesregierung zusätzliche Stellen schaffen.

SPD-Kandidat Christian Dahm ist 58 Jahre alt, verheiratet, seit 2010 Landtagsabgeordneter, von Beruf Polizeibeamter und er wohnt in Vlotho. Foto: SYSTEM

Céline Joswig (FDP): Wir brauchen eine funktionierende Sicherheitsstruktur und Vertrauen in den Rechtsstaat. Unsere Polizei braucht verlässliche Unterstützung. Deswegen wollen wir die Einstellungszahlen hier steigern und den Beamtinnen und Beamten eine bessere Ausrüstung zur Seite stellen. Wir sollten die Justiz durch Digitalisierung und bessere und damit effizientere Verfahren entlasten.

Céline Joswig studiert Rechtswissenschaft. Die 24-jährige FDP-Politikerin ist ledig und wohnt in Enger. Foto: privat

Marvin Reschinsky (Bündnis 90/Die Grünen): Dass NRW ein grundsätzlich sicheres Land ist, liegt auch an der guten Arbeit der Polizei. Angesichts der immer größeren Anforderungen – beispielsweise in den Bereichen Kindesmissbrauch, Umweltkriminalität, Geldwäsche, organisierte Kriminalität – werden wir die Kriminalpolizei personell und in der Aus- und Fortbildung stärken. Die hohen Einstellungszahlen bei der Polizei werden wir aufrechterhalten.

Marvin Reschinsky ist Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen. Er ist 29 Jahre alt, ledig, wohnt in Herford und ist Gewerkschaftssekretär. Foto:

Roland Sprenger (AfD): Unsere Polizei muss nachhaltig gestärkt werden, durch moderne Ausrüstung, personelle Verstärkung, gesellschaftliche Wertschätzung und Rückendeckung durch die Politik. Die Clankriminalität muss behördenübergreifend bekämpft und beseitigt werden. Unsere Grenze zu den Niederlanden und Belgien muss gegen illegale Einwanderung und Beutezüge von Geldautomatensprengerbanden gesichert werden.

Der AfD-Kandidat Roland Sprenger ist 73 Jahre alt. Der Lehrer im Ruhestand ist geschieden und wohnt in Herford. Foto: privat

Alexander Sturm (Die Linke): Der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist die wichtigste Aufgabe der inneren Sicherheit. Hier muss bezüglich rechtsextremer Gruppen innerhalb der Sicherheitsorgane endlich Aufklärung geleistet werden. Ebenfalls muss der Zivil- und Katastrophenschutz mehr Mittel zur Verfügung gestellt bekommen.

Alexander Sturm ist Kandidat der Linken und studiert seit 2015 Geschichte und Sozialwissenschaften. Der 33-Jährige ist unverheiratet und wohnt in Bielefeld. Foto:

Julia Drewitz (Die Partei): Die innere Sicherheit innerlich innig identifizieren und irgendwie den Irrsinn loswerden.

Julia Drewitz Die Partei Foto: privat

Claudia Schmidt (Freie Wähler): NRW braucht ein starkes Justizsystem, um auch zukünftig als starker Wirtschaftsstandort zu gelten. Dafür müssen neue Stellen in der Justiz (Richter, Staatsanwälte) geschaffen und für die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft gesorgt werden. Dies ist notwendig, um die Clan-Kriminalität zu bekämpfen und die innere Sicherheit und Ordnung zu stärken.

Claudia Schmidt tritt für die Freien Wähler bei der Landtagswahl 2022 an. Die Hiddenhauserin kandidiert im Wahlkreis 90. Foto: privat

Selina Sarneckis (Die Basis): Es gab Zeiten, da waren Experten der Meinung, dass Kriminalität durch die Bekämpfung der Ursachen wie Ungleichheit und Armut in Schach gehalten werden kann. Doch weil die Durchführung für viele zu komplex ist, begnügt man sich mit einer Symptombehandlung. Die Folge: Viele fühlen sich weder sicher noch haben sie das Gefühl, sich frei entfalten zu können. Das bedeutet, dass man intensiv gegen die Spaltung der Gesellschaft angehen muss.

Selina Sarneckis tritt für die Partei Die Basis an. Die 25-jährige Studentin ist ledig und wohnt in Enger. Foto: privat