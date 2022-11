Wie verlässlich können Bilder sein? 

Herford

Der Krieg ist immer dabei. Wenn der Fotograf und Filmemacher Tobias Zielony auf die Porträts schaut, die im Jahr 2016 in Kiew entstanden sind, denkt er daran, was die Menschen heute machen. Einige leben im Exil, andere kämpfen im Krieg. Eine bedrohlich aktuelle Ausstellung wird am Freitag, 11. November, im Marta eröffnet.

Von Hartmut Horstmann