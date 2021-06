„Wir sind manches Mal hilflos“

Herford (WB)

Herfords Gefängnischef Friedrich Waldmann schlägt Alarm: Der 64-Jährige fordert eine zentrale Einrichtung für psychisch kranke Häftlinge in Nordrhein-Westfalen. Der Anstaltsleiter gibt offen zu: „Wir können eine adäquate psychiatrische Betreuung dieser Jungs nicht mehr gewährleisten.“ Am Dienstag will er das Thema mit CDU-Justizminister Peter Biesenbach erörtern.

Moritz Winde