„Wir sollten alle Bäume dort abholzen“

Das Wurzelwerk der Bäume an der Elverdisser Straße hat die Platten hochgeschoben. Bis auf die FDP will aber niemand die Bäume dort entfernen.

Das will in einer Stadt, die als eine der ersten in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen hat, auch keiner beschließen. Also lautet die Empfehlung an die Radfahrer: Nutzt die Straße. Das trauen sich aber viele aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht.