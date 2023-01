Wo es den Kaffee to go in Herford im Mehrwegbecher gibt - und wo nicht

Herford/Hiddenhausen

Der Kaffee to go hat im Hinblick auf den Umweltschutz lange kein gutes Bild abgegeben: Ist der Kaffee leer, landet der Becher in der Mülltonne - im besten Fall. Umweltbewusste nehmen ihren eigenen To-Go-Becher mit. Nun ist eine Mehrwegalternative für Gastronomen Pflicht. Wie wird das in Herford und Hiddenhausen praktiziert?

Von Angelina Zander