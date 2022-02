Wohin, wenn's dringend wird?

Herford

In der Herforder Innenstadt soll es mehr Angebote an öffentlichen Toiletten geben. Die SPD hatte deshalb eine Initiative gestartet und die Politik hatte der Verwaltung einen Prüfauftrag erteilt, um zu ermitteln, an welchen Stellen in der Innenstadt das Angebot an öffentlichen Toiletten verbessert werden kann.

Von Ralf Meistes