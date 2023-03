Herford/Bünde/Hiddenhausen

Treibt sich ein Wolf in und um Herford herum? Fest steht: Ein Bürger will am frühen Mittwochmorgen eine entsprechende Beobachtung gemacht haben. Bei einer weiteren angeblichen Wolfssichtung in Bünde handelte es sich hingegen definitv um einen Hund.

Von Daniel Salmon und Angelina Zander