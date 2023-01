 „Woyzeck“ als Ein-Personen-Stück im Herforder Stadttheater

Eine besondere Aufführung haben Schülerinnen und Schüler im Herforder Stadttheater erlebt: „Woyzeck“, das Jahrhundert-Stück von Georg Büchner, als Ein-Personen-Performance. Und auch für den Schauspieler Raimund Groß war es ein denkwürdiger Auftritt: „Ich spiele das Stück zum ersten Mal in einem richtigen Theater.“

Raimund Groß als Woyzeck: Der Schauspieler schlüpfte auf der Bühne in verschiedene Rollen. Und er griff zur Gitarre. Im Publikum saßen Schülerinnen und Schüler von zwei Herforder Gymnasien.

Im Publikum saßen mehr als 300 Schüler vom Friedrichs- und vom Ravensberger Gymnasium. Die Schulen waren auch die Veranstalter. Wie es dazu kam, erläutert Carolin Meier-Sawatzki, Leiterin der Fachschaft Deutsch am RGH. Die Theateragentur Niekamp habe sich an die Schule gewandt, ob Interesse am „Woyzeck“ bestehe.