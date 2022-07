Randalierer legen Telefonanschlüsse in Herford lahm

Erneut Sachbeschädigungen an der Maschstraße – gerade erst reparierter Weidezaun schon wieder zerstört

Herford

Am frühen Samstagabend war noch alles in Ordnung – dann haben erneut unbekannte Randalierer an der Maschstraße (Seitenstraße der Salzufler Straße, nahe der Stadtgrenze) zugeschlagen. Unter anderem sorgten sie dafür, dass Anlieger vorübergehend nicht mehr über Festnetz telefonieren konnten.

Bearbeitet von Bernd Bexte