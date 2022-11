ZDF-Filmteam begleitet Krankenschwester des Klinikums Herford bei Hilfseinsatz

Herford/Löhne

Im Krankenhaus im Sudan wird von ihr weit mehr erwartet als die Pflege der Patienten: Diagnosen stellen, Medikamente verschreiben - was in Deutschland nur Ärzte dürfen, hat Mirja Scherbarth-Hamke dort ebenfalls übernommen. Die Krankenschwester des Klinikums Herford war jetzt für ein halbes Jahr in Afrika. Ein Film-Team des ZDF hat die 50-Jährige begleitet. Die Dokumentation ist am Dienstag in der Reihe „37 Grad“ zu sehen.

Von Bernd Bexte