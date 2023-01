Zigarettenautomat am Erlenweg in Herford gesprengt

Anwohner werden von lautem Knall in der Nacht geweckt

Herford

Anwohner dachten an einen verspäteten Silvesterböller, tatsächlich war der laute Knall in der Nacht zu Mittwoch aber durch die Sprengung eines Zigarettenautomaten verursacht worden, der an der Einmündung zum Erlenweg stand.