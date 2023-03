Zigarettenautomat am Wurmker Weg in Herford gesprengt

Wer jagt immer wieder Zigarettenautomaten in die Luft?

Seit Dezember häufen sich Sprengungen im Kreis Herford und im angrenzenden Niedersachsen - Explosion in Rödinghausen

Rödinghausen/Osna...

Und schon wieder haben Unbekannte im Kreis Herford einen Zigarettenautomaten in die Luft gejagt: Dieses Mal schlugen der oder die Täter in Rödinghausen zu. In den vergangenen Wochen hatte es im Kreis Herford und im angrenzenden Niedersachsen eine auffällige Häufung solcher Vor...

Von Daniel Salmon