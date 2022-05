Zum Start Blues aus Bad Salzuflen

Konzertreihe „Auf die Plätze…10 für Herford“ beginnt am Freitag, 13. Mai, auf dem Neuen Markt

In Herford wird der rote Teppich ausgerollt: Der Verein Kulturbeutel eröffnet in Kooperation mit der Pro Herford am Freitag, 13. Mai, die Konzertreihe „Auf die Plätze…10 für Herford“ auf dem Neuen Markt. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.