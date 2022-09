Zurück zur Natur: Projekte in Herford zeigen Erfolg

Der Kreis Herford hat in diesem Jahr auf seinen eigenen Flächen wieder Hand angelegt und Maßnahmen für den Naturschutz umgesetzt. Ob bereits Erfolge zu verzeichnen sind, hat die Untere Naturschutzbehörde nun vor Ort erläutert.

Wer den Tiefen Weg in Herford befährt, landet irgendwann in einer Senke und in einem kleinen Stück Naturschutzgebiet. Auf einer Weide muhen Rinder, daneben fließt ein kleiner Bachlauf. Und immer wieder ist ein Klacken im Gras zu hören. „Da ist es wieder, haben Sie es gehört?“, fragt Timo Schubert von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Herford.