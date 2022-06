Zwei Kampfhunde kosten in Herford 1400 Euro

Stadtverwaltung will Steuer für „gefährliche Hunde“ deutlich erhöhen

Herford

Etwa 60 „gefährliche Hunde“ gibt es nach Auskunft der Verwaltung in der Stadt Herford. Deren Halter müssen ab Januar 2023 tiefer in die Tasche greifen, sollte der Stadtrat heute Abend der Erhöhung der Hundesteuer für so genannte Listenhunde zustimmen.

Von Ralf Meistes