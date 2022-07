Zwei Orgelkonzerte im Herforder Münster

Ein Nachtkonzert ist am Freitag, 15. Juli, Teil des Orgelsommer-Programms an diesem Wochenende. Es musiziert der Amerikaner James F. Mellichamp. Beginn ist um 21 Uhr im Herforder Münster. Am Sonntag, 17. Juli, ist dann der künstlerische Leiter des Orgelsommers, Stefan Kagl, an der Münsterorgel zu erleben. Im Vorfeld dieses Konzertes, das um 18 Uhr beginnt, werden vier Sonntagsspaziergänge angeboten

Nachtkonzert am Freitag, Spaziergänge und Vierne-Symphonien am Sonntag

Auf die Spuren des Wunderheilers Bruno Gröning können sich Teilnehmer der Sonntagsspaziergänge zum Orgelsommer am Sonntag, 17. Juli, begeben.

Mellichamp ist ehemaliger Student des in Herford verstorbenen Organisten Arno Schönstedt. In dessen Gedenken wird er am Freitag zwei Fantasien unter dem Titel „Geschichten aus dem Kantorhaus“ vortragen.

Beginnen wird Mellichamp mit der Pièce d’orgue (Fantasie in G-Dur) aus der frühen Weimarer Zeit Johann Sebastian Bachs. Die zu hörende Fantasie stellt „ein monumentales, in sich geschlossenes Werk dar, das im barocken Orgelrepertoire einzigartig ist“, heißt es in der Ankündigung.

Die Zuhörer werden zudem in den Genuss einer Hymne an die Sonne („hymne au soleil“) sowie eines Fantasie-Stückes von Louis Vierne kommen. Diese Kompositionen des beim diesjährigen Orgelsommer im Mittelpunkt stehenden Vierne schrieb der Franzose in den 1920er-Jahren für eine Amerika-Tournee.

Bereits am Sonntag, 17. Juli, gibt es ein weiteres Orgelsommer-Konzert. Stefan Kagl, künstlerischer Leiter der Veranstaltung, lädt zu seinem Konzert mit dem Titel „Gradus ad parnassum“ ebenfalls in die Münsterkirche ein. Beginn ist um 18 Uhr.

Inspiriert von der II. und III. Symphonie von Louis Vierne wird der Herforder bereits das sechste von insgesamt 13 Orgelkonzerten im Orgelsommer spielen. Die II. Symphonie entstand 1903 und war Viernes Freund Charles Mutin gewidmet. In den fünf Sätzen ist das zyklische Prinzip deutlicher zu spüren als noch in der I. Symphonie, die Margarita Schablowskaja beim Eröffnungskonzert vor wenigen Wochen darbot.

Die dritte von insgesamt sechs Symphonien schrieb Louis Vierne 1911. Sie ist aufgeteilt in das Allegro Maestoso, Cantilène, Intermezzo, Adagio und Final. Stefan Kagl, der bereits in der berühmten Kathedrale Notre-Dame spielen durfte, wird das Schaffen Louis Viernes kunstvoll aus Paris nach Herford überliefern.

Sonntagsspaziergänge

Zum Konzert am Sonntag werden vier kostenfreie Stadtspaziergänge angeboten. Die Führungen beginnen um 16.30 Uhr und enden an der Münsterkirche, in der um 18 Uhr das Konzert beginnt. Zur Auswahl stehen:

„Die Herforder Markthalle“ mit Angelika Bielefeld, Treffpunkt ist an der Markthalle Herford.

„Jüdisches Leben in Herford“ mit Michael Girke, Treffpunkt ist am Zellentrakt im Rathaus Herford.

„Auf den Spuren des Wunderheilers Bruno Gröning“ mit Marcel Mowe, Treffpunkt ist am Rathaus Herford.

„Die Neustadt auf den zweiten Blick“ mit Mathias Polster, Treffpunkt ist am Stadtrelief auf dem Münsterkirchplatz.