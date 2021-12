Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß 

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos sind auf der Vlothoer Straße in Herford drei Menschen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin geriet in den Gegenverkehr.

Vlothoer Straße in Herford nach Unfall gesperrt

Eine Frau geriet mit ihrem Toyota in den Gegenverkehr.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr. Eine Autofahrerin war mit einem Toyota in Richtung Autobahn unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von ihrer Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten ist.