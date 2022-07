Zweimal heißt es: „Auf die Plätze“ in Herford

Secret Mayham spielt Freitag (1. Juli) auf dem Alten Markt, Blue-Alley am Sonntag (3. Juli) im Café Bitter am Logenplatz

Die Konzertreihe „Auf die Plätze“ des Vereins Kulturbeutel biegt auf die Zielgerade ein: An diesem Freitag (1. Juli) spielt die Band Secret Mayhem auf dem Alten Markt das achte von zehn Konzerten der Reihe. Schon am Sonntag (3. Juli) folgt Konzert Nummer 9, dann treten Blue-Alley im Café Bitter am Logenplatz auf. Beide Konzerte beginnen um 18 Uhr bei freiem Eintritt.