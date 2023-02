Herforder Briefzentrum wird wachsen

Herford

Weil im Briefverteilzentrum an der Bielefelder Straße auch immer mehr kleine Päckchen bis zu einem Kilogramm sortiert werden, will die Deutsche Post AG am Standort zwischen den Bahngleisen und der B61 das Briefzentrum erweitern. Möglich wird dies durch einen Kauf einer landwirtschaftlichen Fläche in unmittelbarer Nähe.