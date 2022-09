Herforder CDU streitet um Antrag zu inklusivem Sportfest

Die Herforder CDU-Ratsfrau Michèle Saskia Pohle hat ihrer eigenen Fraktionsspitze in einer Mail an die Verwaltung Behindertenfeindlichkeit vorgeworfen. Nach einer internen Sitzung von Montagabend rudert die 33-Jährige nun zurück.

In der Herforder CDU-Fraktion ist ein Streit eskaliert.

„Soweit ich den Fraktionsvorstand beziehungsweise Teile der Fraktion als behindertenfeindlich bezeichnet habe, halte ich diese Formulierung ausdrücklich nicht aufrecht. Sie entspringt einer unglücklich überspitzten Darstellung. Ich wollte mit meiner E-Mail niemanden in der öffentlichen Meinung herabwürdigen oder beleidigen, sondern ein stärkeres Engagement für Menschen mit Behinderung einfordern“, schreibt die langjährige Ratsfrau in einer Stellungnahme am Dienstagmorgen.