Feuerwehr rettet 20-Jährigen aus zerstörtem Auto

Auf der Salzufler Straße in Herford hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignete. Ein Mann wurde schwer verletzt. Die Verbindungsstraße war mehrere Stunden gesperrt.

Die Salzufler Straße musste am Donnerstagabend nach einem schweren Unfall zwischen Herford und Bad Salzuflen gesperrt werden.

Die Rettungskräfte wurden gegen 19.30 Uhr alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 20-jähriger Seat-Fahrer aus Herford in Höhe der Einmündung Waldfriedenstraße von einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Salzufler Straße in Richtung Herford abbiegen.

Dabei missachtete der Mann einen herannahenden Kia, der in dem Tempo 100-Bereich ebenfalls in Richtung Herford unterwegs war. Der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und krachte mit hoher Wucht in das Heck des Seat.

Der 20-Jährige wurde in dem zerstörten Kleinwagen eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Nach notärztlicher Versorgung kam der Mann mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Salzufler Straße gesperrt

Der Kia geriet von der Straße ab und kam im Grün zum Stehen. Eine dreiköpfige Familie mit Kind erlitt leichte Verletzungen und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen.

Für die Unfallermittlungen und Bergungsarbeiten wurde die Salzufler Straße bis 23 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Zum entstandenen Sachschaden wurden noch keine Angaben gemacht.