Herforder in Weser ertrunken

Nun herrscht traurige Gewissheit: Am Dienstagmorgen ist eine leblose Person im niedersächsischen Bücken (Kreis Nienburg) aus der Weser geborgen worden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den seit Samstag vermissten 57-jährigen Angler aus Herford.

Die Weser in Niedersachsen: In der Nähe kam der Herforder im Wasser ums Leben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann während eines Angelausfluges in Balge mit einem 56-Jährigen Bekannten am Samstagabend zum Schwimmen in die Weser gestiegen und untergegangen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und DLRG, dem Einsatz von Sonarbooten, Tauchern, einem Personenspürhund sowie einem Polizeihubschrauber und zahlreichen Einsatzkräften konnte der Vermisste nicht gefunden werden.

Am Dienstagmorgen dann entdeckten ein Sportbootfahrer und zwei Mitfahrende in Bücken in Ufernähe eine leblose Person im Wasser, sie riefen unverzüglich die Polizei. Der Mann wurde anschließend von Polizei und Feuerwehr aus der Weser geborgen.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei spricht den Hinterbliebenen tiefes Mitgefühl aus.