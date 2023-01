Herforder Linke erwägen Rechtsgutachten zu Kita

Herford

So viel Aufsehen die Kita-Gründung im Vorfeld verursacht hat, so still und leise ging die Eröffnung über die Bühne: Der Christliche Schulverein Minden hat bereits Anfang November seine Kindertageseinrichtung mit dem Namen „Lichtpunkt“ in Herford eröffnet. Kommunalpolitiker, die sich zuvor mit dem evangelikalen Träger befasst und Bedenken geäußert hatten, zeigen sich davon überrascht.