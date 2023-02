Herforder Oberarzt bei OP-Einsatz im Erdbebengebiet

Herford

Wenn Dr. Mohammad Elhalabi von seinem Hilfseinsatz im Erdbebengebiet in Nordsyrien spricht, schießen ihm die Tränen in die Augen. „Es waren einfach so schreckliche Bilder“, sagt er mit stockender Stimme. Der Oberarzt des Klinikums Herford war fünf Tage in Nordsyrien, in Afrin, um die dortigen Ärzte bei Not-OPs zu entlasten. Für ihn war es eine Reise in eine nahezu komplett zerstörte Welt.