Herforder pendeln trotz Pandemie

Homeoffice hin oder her: Zehntausende Beschäftigte im Kreis Herford mussten auch in Zeiten der Pandemie mobil sein, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Dabei erweist sich vor allem die Kreisstadt als Magnet: Im vergangenen Jahr kamen mehr als 28.000 Menschen regelmäßig zum Arbeiten nach Herford.

Da wiederum gut 17.000 Herforder/innen zum Job in eine andere Kommune fuhren, bleibt unterm Strich ein Pendlersaldo von plus 10.500. In allen anderen Kreis-Kommunen ist dieser im Minusbereich, heißt, dass diese Kommunen zumindest statistisch vor allem Wohnort, erst in zweiter Linie Wirtschaftsort sind.