Herforder Schausteller wollen Bürgermeister zur Rede stellen

Nach der Ankündigung der Stadt Herford, den Weihnachtsmarkt komplett neu aufstellen zu wollen, sind viele Budenbetreiber alarmiert. Der Schaustellerverband fühlt sich übergangen und hat Gesprächsbedarf. Am Mittwoch will der Vorstand den Bürgermeister im Rathaus zur Rede stellen.

Tim Kähler hatte am Freitag in einer Pressemitteilung erklärt, den Hüttenzauber attraktiver machen zu wollen. Wenn's nach dem 54-Jährigen geht, sollen seit Jahrzehnten bespielte Plätze in Zukunft außen vor gelassen werden.