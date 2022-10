Herforder schweigt zu wilder Busfahrt

Der Herforder, der in der Nacht zu Donnerstag unter Drogeneinfluss mit einem gekaperten BVO-Bus eine Spur der Verwüstung zwischen Herford und Hiddenhausen angerichtet hat, macht laut Polizei keine Angaben dazu, wie er in den Bus gekommen ist.

Vom BVO-Betriebshof an der Goebenstraße hatte der Herforder den Gelenkbus entwendet.

Die Polizei geht jedoch davon aus, dass er sich über den an allen Bussen befindlichen Notknopf (meist vorne an der Tür) Zutritt verschafft hat. Dieser gehört zur standardmäßigen Sicherheitsausstattung. Damit können Rettungskräfte in Notfällen umgehend das Fahrzeug öffnen.