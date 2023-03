Kopie von Herforder soll 5,8 Millionen Euro veruntreut haben

Herford

Der frühere Geschäftsführer einer großen Zeitarbeitsfirma in OWL soll fast 5,8 Millionen Euro aus seinem Unternehmen abgezweigt und in von ihm gegründete Firmen, unter anderem im Gastronomiebereich, gesteckt haben, ohne dass diese eine Gegenleistung erbracht hätten. Nach jahrelangen Ermittlungen muss sich der 51-jährige Herforder wegen des Vorwurfs der Untreue in wenigen Tagen vor Gericht verantworten.