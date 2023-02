Herforder missbraucht Patentochter seiner Frau

Als der 45-Jährige aus der Untersuchungshaft in der JVA Brackwede in Saal 33 des Landgerichts Bielefeld geführt wird, sitzt seine Frau auf den Zuschauerbänken. Der Herforder hat im Sommer vergangenen Jahres ihre damals zwölf Jahre alte Patentochter schwer missbraucht.

Sämtliche Vorwürfe der Staatsanwaltschaft räumt der Angeklagte - er ist nicht vorbestraft - am Mittwoch zum Prozessauftakt vor der 3. Strafkammer ein. Demnach hat er sich zwischen dem 3. und 8. Juli vergangenen Jahres in Herford und Bünde an dem Mädchen bei vier Gelegenheiten sexuell vergangen, in einigen Fällen sogar schwer. Zudem erhielt er von der Patentochter seiner Frau ein Foto kinderpornografischen Inhalts per WhatsApp.