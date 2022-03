Herforder Tierpark startet in die neue Saison

Herford

Passend zu den ersten frühlingshaften Temperaturen in diesem Jahr startet der Herforder Tierpark an diesem Samstag, 5. März, in die neue Saison. Besucher können sich auf viele Neuzugänge und Verschönerungen freuen. Und auch das Reptilienhaus ist nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder geöffnet.

Von Niklas Gohrbandt