Herforder Vision mit viel Musik

Ist Herford reif für eine Neuauflage der Visionsfeier? Vielleicht noch nicht ganz, denn die Resonanz auf die Veranstaltung am Samstag war ziemlich verhalten. Unter Federführung der Schützengesellschaft war zunächst ein kleines Programm im Stadtpark entstanden.

Möglicherweise lag es ja am Wetter, das zwar optisch vom Allerfeinsten, ansonsten aber einfach zu warm war. Jedenfalls für Bierzelte auf einer Lichtung im Stadtpark, in denen das Verweilen schlicht unerträglich war. Dabei steckte viel Herzblut in der Visionsfeier, das war Arrangement und Aufmachung anzumerken. Das Ensemble aus Zelten und Buden mit kleinem Kinderkarussell hätte bei ein paar Grad weniger für eine wirklich lauschige Atmosphäre gesorgt.