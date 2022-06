Herforder Weihnachtsbaumzüchter lädt zum Sommerfest

Till Moerkerk gibt am Sonntag Einblicke in seinen Job - buntes Programm für Familien

Herford

Was macht ein Weihnachtsbaum-Züchter eigentlich im Sommer? Wie lange benötigt eine Nordmanntanne, um zwei Meter zu wachsen? Und was hilft gegen das verflixte Unkraut? Fragen über Fragen, die Familie Moerkerk am Sonntag, 26. Juni, beim Fest auf Siekmanns Hof in Herford beantwortet.

Von Moritz Winde