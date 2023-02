Herforder Weihnachtsmarkt: Bürger sollen befragt werden

Der Pro Herford bleiben 80 Tage, um mit den Beschickern des Wochenmarktes, den Schaustellern und Interessenvertretern der Innenstadt ein neues Konzept für den Weihnachtsmarkt zu entwickeln. Einstimmig sprach sich der Stadtrat am Freitagabend für eine Neugestaltung des Weihnachtsmarktes aus.

Geht es nach dem Wunsch von Bürgermeister Tim Kähler, dann wird der Herforder Weihnachtsmarkt in Zukunft nicht mehr auf dem Neuen Markt stattfinden. Die Marketinggesellschaft Pro Herford soll jetzt mit Akteuren der Innenstadt ein Konzept erarbeiten.

Der Dialog mit den innerstädtischen Akteuren erfolgt im bestehenden Gesprächsformat „Frühschicht“, an dem neben der Pro Herford auch die Wirtschaftsförderung der Stadt beteiligt ist. Dabei sollen auch die Herforder Bürgerinnen und Bürger in repräsentativem Umfang befragt werden. Das neue Konzept soll am 25. April den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses vorgelegt werden.