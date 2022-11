Instagram-Kanal farmlife_owl gibt Einblicke in den Alltag in der Landwirtschaft

Da sind die Ferkel aus dem elterlichen Betrieb zu sehen, wie sie gerade ankommen und ihre Ställe beziehen. In einem Beitrag fragt das Team von farmlife_owl, wie hoch der Anteil an Bio-Schweinen in Deutschland ist. Die Antworten der aktuell 1133 Follower liegen fast alle daneben. „Nur ein Prozent sind Bio-Schweine“, weiß die 26-jährige Elverdisserin, die in Osnabrück Landwirtschaft an der Fachhochschule studiert hat.