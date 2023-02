Herfords City bekommt die Note 3+

Die Attraktivität der Herforder Innenstadt ist leicht gestiegen. Das besagt zumindest eine Studie des Instituts für Handelsforschung in Köln zum Thema „Vitale Innenstädte“. 596 Menschen in Herford wurden befragt. Am Ende stand die Gesamtnote 3+. In den Jahren zuvor hatte es ein glattes „befriedigend“ gegeben.

Wie sieht die Zukunft der deutschen Innenstädte aus und was wünschen sich die Menschen in ihren Stadtzentren? Diese Fragen versucht die bundesweite Untersuchung zu beantworten, die das Institut zum fünften Mal durchgeführt hat. In 111 deutschen Städten aller Größen und Regionen wurden die Besucher*innen der Innenstadt zu ihren Einkaufsgewohnheiten und der Attraktivität der Innenstädte befragt.

Seit 2016 hatte Herford in seiner Gesamtattraktivität immer die Schulnote „befriedigend“ erhalten. „Im Vergleich zu den Vorjahren konnte sich Herford im vergangenen Jahr aber leicht auf eine 3+ verbessern.“ Das teilt die Stadt mit. Positiv schnitt Herford bei der Bewertung der Einzelhandelsangebote, Fahrradfreundlichkeit, Fußgängerfreundlichkeit, Veranstaltungen sowie der Gastronomie- und Dienstleistungsangebote ab.

Verbesserungswürdig seien die Themen Autofreundlichkeit, Mobilität sowie das Freizeit- und Kulturangebot. Die Aufenthaltsqualität bewerteten die Besucher*innen Herfords mit der Note 2 als „lebendig und vital“. „In Sachen Sauberkeit und Sicherheit herrscht relative Zufriedenheit, gewünscht werden mehr Grünflächen und Begrünung“, bilanziert die Stadt.

Hauptgründe für den Aufenthalt in der Herforder Innenstadt seien unverändert der Einkaufsbummel, ein Besuch der Gastronomie und das Sightseeing. Die meisten Besucher*innen sagten, dass sie zwar online einkauften, aber die Innenstadt dennoch unverändert häufig zum Einkauf besuchten.

Erstmals aufgelistet ist der „Net Promoter Score“, der die Wahrscheinlichkeit abbildet, dass die Befragten Freunden oder Bekannten einen Besuch in Herford weiterempfehlen würden. 15 Prozent sind demnach begeisterte Herford-Fans und würden den Besuch der Innenstadt sicher weiterempfehlen. 27 Prozent der Befragten seien Kritiker und sagten, dass sie den Besuch nicht weiterempfehlen könnten. Der Rest sei unentschlossen.

Besucher im Schnitt 48 Jahre alt

Die Untersuchung ergab außerdem, dass Besucher*innen Herfords immer älter werden. Durchschnittlich sind sie 48 Jahre alt, was vergleichbar mit anderen Städten sei. Rund 84 Prozent stammten direkt aus Herford – ähnliche Städte hätten dagegen mehr Besucher*innen aus dem Umland.

Die Daten wurden in der Herforder Innenstadt zwischen September und November 2022 an 14 verschiedenen Donnerstagen und Samstagen anhand eines einheitlichen Fragebogens erhoben. Herford befindet sich in der Größenklasse 50.000 bis 100.000 Einwohner.

Wirtschaftsförderin Lisa Kunert sieht eine große Deckung der Studie mit den aktuellen Planungs-Maßnahmen der Stadt. „Das Thema Innenstadt ist eines der wichtigsten Themen der kommenden Jahre deutschlandweit“, sagt Kunert. „Wir setzen alles daran, dass Herford sich den Veränderungen anpasst und somit weiterhin attraktiv für alle hier Lebenden, aber auch den Tourismus ist.“

Da rund 84 Prozent der Befragten aus Herford stammten, würden Maßnahmen ergriffen, mehr Besuchende aus dem Umland von Herford zu begeistern. Die aktuellen Ergebnisse können Interessierte bei der Wirtschaftsförderung der Stadt anfordern: [email protected]