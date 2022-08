Herfords fünfte Jahreszeit kehrt zurück

Freuen sich auf die fünfte Jahreszeit in Herford: (von links) Jörn-Uwe Wolff (Sparkasse), Andreas Kelch (Volksbank) sowie Maxime Bethke und Frank Hölscher (Pro Herford) stoßen auf dem Alten Markt an.

Nach dreijähriger Corona-Pause soll die Stadt-Party an fünf Tagen wieder bis zu 200.000 Gäste in die City locken. Trotz der derzeit unsicheren Lage mit Ukraine-Krieg, Taiwan-Konflikt, Energiekrise und Inflation fühle es sich gut an, die Riesen-Sause auf die Beine zu stellen, sagt Pro-Herford-Chef Frank Hölscher. Die Vorfreude sei groß, immerhin sei das Hoeker-Fest eine lieb gewonnene Tradition. „Wir wollen in launiger Atmosphäre zusammen klönen.“