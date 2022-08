Herfords Hallenbad-Pläne liegen auf Eis

Auch wenn diese Nachricht für alle Schwimmfreunde bitter sei, man habe bei der aktuellen Gemengelege keine andere Entscheidung treffen können, sagt Herfords SPD-Chef Thomas Bischoff. Die Pläne für einen Neubau des so dringend benötigten Lehrschwimmbeckens am H2O sollen erst einmal nicht weiter vorangetrieben werden.

Lehrschwimmbecken am H2O für etwa 15 Millionen Euro wird erst einmal nicht realisiert

Energiekrise, Ukraine-Krieg, Inflation: Die Zeiten für eine solche Groß-Baumaßnahme - die Rede ist von gut 15 Millionen Euro Investitionskosten - waren tatsächlich schon einmal besser. Thomas Bischoff: „Wir können es doch keinem vermitteln, in der jetzigen unsicheren Situation an diesem Projekt festzuhalten - auch, wenn wir es grundsätzlichen befürworten.“ Genau so sehe es übrigens auch der Koalitionspartner CDU.