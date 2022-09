Herfords hochmoderner Trimm-Dich-Pfad

Schwitzen mit Werre-Blick: Am Bergertor hat der Fitness-Club Circleone eröffnet

Herford

Kleiner Aufwand - großer Erfolg: Auf diese Formel kann man das nach eigenen Angaben deutschlandweit einmalige Sportkonzept bringen, das vor Kurzem in Herford an den Start gegangen ist. Circleone will das genaue Gegenteil zur riesigen Mucki-Bude sein. 35 Minuten Training, zwei Mal die Woche sollen ausreichen - mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.

Von Moritz Winde