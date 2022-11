Herfords inoffizielles Wahrzeichen ist zurück

Das ist wahrlich kein Schrott: Nacht gut acht Wochen ist Herfords inoffizielles Wahrzeichen zurück. Seit Dienstagmittag baumelt der DAF-Oldtimer wieder am Bagger-Haken beim Rohstoffhändler Wachtmann. Viele, vor allem Kinder, hätten das weithin sichtbare Erkennungszeichen vermisst, sagt Geschäftsführer Michael Diekmann.

DAF-Oldtimer baumelt wieder am Bagger-Haken auf Wachtmann-Schrottplatz

Der DAF baumelt wieder am Haken des Baggers und wird Zentimeter für Zentimeter in Position gerückt.

Der Chef höchstpersönlich packte mit an, um das Schrottplatz-Symbol an Ort und Stelle zu manövrieren. Ein Beleg für den Stellenwert des ungewöhnlichen Gespanns, das bereits seit mehr als 15 Jahren Vorbeifahrenden auf der Bünder Straße und der B61 verrät, was sich hinter den Metallzäunen abspielt.