Heute Corona-Impfung in Rödinghausen

Rödinghausen

Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfungen bietet die Covid-Impfeinheit des Kreises Herford am Mittwoch, 1. Dezember, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der ehemaligen Grundschule in Rödinghausen, Westerbergstraße 12, an. Für das ergänzende Angebot des Kreises gibt es keine vorherige Terminvergabe, Impfwillige können einfach zur Grundschule kommen.