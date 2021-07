Schwerer Unfall auf der Bünder Straße in Hiddenhausen

Fahranfängerin gerät in den Gegenverkehr - drei Verletzte

Hiddenhausen/Enge... Drei Verletzte und hoher Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag um 23.08 Uhr auf der Bünder Straße in Hiddenhausen ereignet hat.