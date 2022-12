Hiddenhausen: Neuer Geldautomat bietet „hohe Sicherheit“ bei Sprengungen

Die Sparkasse Herford hat in Oetinghausen einen neuen SB-Pavillon aufgestellt, um die Bargeldversorgung weiter sicherzutsellen. Der neue Geldautomat soll eine „hohe Sicherheit“ bei Sprengangriffen bieten, teilt die Sparkasse mit. In Bruchmühlen, Löhne und Valdorf sollen weitere solcher SB-Pavillons aufgestellt werden.

„Bei unseren neuen SB-Standorten steht sowohl die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden als auch die ihrer Privatsphäre und natürlich des Bargeldes im Mittelpunkt“, sagte Thorsten Gerhold, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Herford. Dazu setzt die Sparkasse Herford auf Selbstbedienungs-Pavillons.

Gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Hüffmann und dessen Stellvertreter Erwin Steffen eröffnete Thorsten Gerhold am Freitag, 9. Dezember, den neuen SB-Pavillon in Oetinghausen. „Wir freuen uns sehr, dass die Bargeldversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger damit bei uns vor Ort gesichert ist“, sagte Bürgermeister Hüffmann.

Die neuen SB-Pavillons sind begehbar und gewähren Schutz vor den Witterungsverhältnissen. „Vor allem aber entsprechen sie den aktuellsten Sicherheitsanforderungen und bieten eine hohe Sicherheit bei Sprengangriffen“, erläuterte Thorsten Gerhold.

„Dabei flossen die Erfahrungen und Empfehlungen des Landeskriminalamtes ebenso ein wie auch die Anforderungen der Versicherer.“ Dies spiegelt sich in der besonders robusten Stahlbeton-Konstruktion der Pavillons sowie deren gegen Sprengschäden gerichteter Architektur wider.

„Beispielsweise ist darauf geachtet worden, Zugangstüren nicht in einer Flucht mit den Geldautomaten zu platzieren“, sagte Thorsten Gerhold. „Mit großer Wucht umherfliegende Teile treffen im Fall der Fälle dann auf die massiven Innenwände und können so weniger Schaden außerhalb des Pavillons anrichten. Die SB-Pavillons sind – ebenso wie die SB-Bereiche unserer Filialen – in der Zeit zwischen 24 Uhr und 5 Uhr morgens geschlossen.“

Ein weiterer SB-Pavillon wird in direkter Nähe zur Sparkassen-Filiale Bruchmühlen positioniert. „Nachdem dort bereits zwei Mal unsere Geldautomaten gesprengt wurden, werden wir zum Schutz des Gebäudes auch dort die SB-Angebote in einen Pavillon verlagern,“ sagte Thorsten Gerhold. Geplant sind auch SB-Pavillons in Valdorf beim REWE-Markt und in Löhne beim Marktkauf. „Durch die SB-Pavillons beugen wir zukünftig im Fall von kriminellen Handlungen wie Sprengungen sowohl Personen- als auch Sachschäden an den Gebäuden vor“, erklärte Thorsten Gerhold.