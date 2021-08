17 neue Wohneinheiten in Hiddenhausen geplant

Anwohner am Sportplatzweg bangen um ihre freie Sicht über die Felder und befürchten zu viel Verkehr in ihrer Straße

Hiddenhausen (WB)

Wohnraum ist knapp – auch in Hiddenhausen. Um hier gegenzusteuern, hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreis Herford ein Wohnkonzept für den Sportplatzweg in Hiddenhausen geschaffen. Der Rat hat entschieden, das Gelände nicht zu parzellieren und an Bauinteressenten zu verkaufen, sondern ein Gesamtkonzept zu erstellen.

Bernd Stuke und Karin Koteras-Pietsch