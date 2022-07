18-Jähriger soll Frau in Hiddenhausen angegriffen haben

Hiddenhausen/Löhne

Gegen zwei Löhner wird nach einem Vorfall in Hiddenhausen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Doch die Löhner haben eine andere Sicht darauf, was sich in der Nacht zu Sonntag in Hiddenhausen abgespielt hat - und haben ihrerseits Anzeige erstattet.