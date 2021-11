24-Jähriger wird bei Raubversuch verletzt

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Überfall am Dienstag gegen 22 Uhr. Der Hiddenhauser ging mit seiner 20-jährigen Begleiterin durch die Bachstraße. Auf Höhe der Straße "Kalte Welle" seien plötzlich zwei Männer auf sie zugekommen.

Ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit kräftiger Statur forderte den 24-Jährigen auf, Handy und Geld herauszugeben. Der Unbekannte trug eine schwarze Mütze mit einem "Raiders" Logo sowie eine schwarze medizinische Maske. Als der Hiddenhauser sagte, er habe nichts bei sich, schlug der Mann unvermittelt mehrfach auf den Hiddenhauser ein. Nachdem dieser zu Boden ging, wurde er von den Unbekannten durchsucht. Sie stellten fest, dass er wirklich keine Wertgegenstände bei sich trug, und ließen von dem Mann ab. Der 24-Jährige blieb verletzt zurück.

Die beiden Männer flüchteten zu Fuß entlang der "Kalten Welle" in Richtung Bünder Straße und dann Richtung Einigkeitstraße. Der zweite Mann wird beschrieben als etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er trug ebenfalls eine schwarze Mütze und eine schwarze medizinische Maske. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können oder im Bereich Eilshausen am Dienstagabend etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.