60 neue Kita-Plätze für Hiddenhausen

Hiddenhausen

Der Bedarf an Kita-Plätzen in der Gemeinde Hiddenhausen steigt: Das liegt unter anderem am Projekt „Jung kauft Alt“, das junge Familien in die Region holt. Hinzu kommt die Flüchtlingssituation. Da trifft es sich gut, dass die Stephanus-Gemeinde neue Kita-Plätze schaffen will – und zwar in Sundern und in Hiddenhausen.

Von Karin Koteras-Pietsch