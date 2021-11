77-Jährige wird leicht verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstag auf der Mühlenstraße in Hiddenhausen ist eine 77-jährige Frau leicht verletzt worden. Zwei Autos waren zusammengestoßen.

Vorfahrtsregel missachtet? Autos stoßen in Hiddenhausen zusammen

Der Unfall in Hiddenhausen entstand beim Abbiegen eines der beiden beteiligten Autos (Symbolbild).

Wie die Polizei mitteilt, kam es dazu gegen 14.55 Uhr als ein ebenfalls 77-jähriger Hiddenhauser in einem VW Passat die Ravensberger Straße aus Richtung Löhner Straße kommend in Richtung Mühlenstraße befuhr.

An der Einmündung der Mühlenstraße wollte der Mann auf diese Straße in Richtung Eilshausen abbiegen. Dabei soll er einen von links kommenden weißen Opel Grandland übersehen haben, der auf der Mühlenstraße in Richtung Eilshauser Straße unterwegs war.

Der 64-Jährige aus Kirchlengern habe noch versucht, mit seinem Opel nach links auszuweichen, aber einen Zusammenstoß mit dem Passat nicht vermeiden können, so die Polizei. Die Beifahrerin im Passat wurde durch die Kollision leicht verletzt. Die Polizei schätzt die Höhe des an beiden Autos entstandenen Sachschadens auf etwa 13.000 Euro.